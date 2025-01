Szczęsny wyżej od Peny? Zaskakujący głos w sprawie hierarchii bramkarzy Barcy

Wojciech Szczęsny jest obecnie krok przed Inakim Peną w hierarchii bramkarzy FC Barcelony. Tak twierdzi dziennikarka Laia Tudel, podkreślając rosnące zaufanie Hansiego Flicka do polskiego golkipera.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Flick stawia na doświadczenie. Szczęsny bardziej ceniony niż Pena

Hansi Flick przed sobotnim meczem Barcelony z Getafe w La Liga stoi przed kluczową decyzją dotyczącą obsady bramki. Inaki Pena, wychowanek La Masii, który przez większość sezonu pełnił rolę pierwszego bramkarza po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, rywalizuje o miejsce w składzie z Wojciechem Szczęsnym, który niespodziewanie zasilił Dumę Katalonii w trakcie sezonu.

Pena miał pewne miejsce w składzie, dopóki spóźnienie na spotkanie drużyny nie kosztowało go występu w półfinale Superpucharu Hiszpanii. W jego miejsce Flick postawił na Szczęsnego, który do tamtej pory zagrał jedynie przeciwko Barbastro. Polak zaprezentował się znakomicie w meczu z Athletic Club, a później w finale z Realem Madryt – do momentu czerwonej kartki.

Laia Tudel donosi, że Flick obecnie widzi Szczęśnego jako bramkarza dającego większe bezpieczeństwo dzięki swojemu doświadczeniu. – To nie kwestia spóźnienia Peny – tłumaczy dziennikarka. – Flick ceni stabilność i pewność, jaką zapewnia były zawodnik Arsenalu i Juventusu.

Zapytany o decyzję dotyczącą bramkarza na sobotni mecz, Flick odpowiedział: – Nie rozmawiałem jeszcze z De la Fuente [trenerem bramkarzy]. Zadecydujemy jutro.

Media są przekonane, że najbliższa decyzja niemieckiego szkoleniowca może zdefiniować hierarchię bramkarzy w Barcelonie na resztę sezonu. Obecnie trudno jednak ocenić, który z nich ma większe szanse na występ. Głosy są podzielone. Toni Juanmarti, który jest dobrze zorientowany w sprawach Blaugrany uważa, że będzie to Pena. Wszystko wyjaśni się w sobotę wieczorem.