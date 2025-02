Wojciech Szczęsny zadomowił się w bramce FC Barcelony do tego stopnia, że doczekał się własnej przyśpiewki. Jednak jej słów raczej nikt się nie spodziewał.

Sipa US / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Kibice Barcelony zaprezentowali nową przyśpiewkę. “Szczęsny to palacz”

FC Barcelona rozgrywała w czwartkowy wieczór znakomite spotkanie i ostatecznie pokonała Valencię aż 5:0 w ćwierćfinałowym starciu Pucharu Króla. W związku z tym kibicom Dumy Katalonii wyraźnie dopisywały humory, o czym może świadczyć najnowsza przyśpiewka.

W pewnym momencie z sektora Blaugrany zaczęły się nieść słowa na temat Wojciecha Szczęsnego. Fani Dumy Katalonii zaczęli śpiewać “Szczęsny to palacz”, oczywiście nawiązując do nałogu polskiego bramkarza. W Hiszpanii jest to dość gorący temat, ponieważ niektórzy dziennikarze widzą w tym istotny problem. Natomiast sami kibice raczej nie traktują tego aż tak poważnie.

🎥 Podczas wczorajszego meczu z Valencią CF zadebiutowała nowa przyśpiewka kibiców FC Barcelony dla Wojciecha Szczęsnego: "Szczęsny palacz." #ValenciaBarça 🟢🔵 https://t.co/q39kLuOahl — BarcaInfo (@_BarcaInfo) February 7, 2025

Polak ma za sobą już osiem spotkań w barwach Dumy Katalonii i pomimo kilku błędów cieszy się dużą sympatią fanów. Na pewno pomagają w tym wyniki, bo ze Szczęsnym w bramce Barcelona nie przegrała ani razu, notując siedem zwycięstw oraz remis.

Kolejny mecz FC Barcelona zagra już w niedzielę (9 lutego) na wyjeździe z Sevillą. W bramce Blaugrany ponownie można się spodziewać Wojciecha Szczęsnego i ciekawe, czy również na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pojawi się zaprezentowana przyśpiewka.