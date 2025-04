Szczęsny pomógł Barcelonie! Hiszpańskie media oceniły występ Polaka

Wojciech Szczęsny dołożył cegiełkę do zwycięstwa FC Barcelony z Realem Madryt (3:2). Polski bramkarz zaliczył kilka udanych interwencji, za co doceniła go hiszpańska prasa.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny wysoko oceniony za mecz z Realem w Pucharze Króla

FC Barcelona zdobyła drugie trofeum w sezonie 2024/2025. Duma Katalonii po raz kolejny pokonała w meczu o trofeum Real Madryt (3:2). Tym razem stawką nie był Superpuchar Hiszpanii, a Puchar Króla. W składzie Blaugrany całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny. Ze względu na kontuzji w akcji nie oglądaliśmy kapitana reprezentacji Polski – Roberta Lewandowskiego.

Samo spotkanie stało na niezwykle wysokim poziomie i obfitowało w kilka zwrotów akcji. Wojciech Szczęsny miał ręce pełne roboty szczególnie w drugiej połowie meczu. Polak popisał się m.in. cudowną podwójną interwencją przy strzałach Viniciusa Juniora.

Hiszpańskie media pozytywnie oceniły występ Szczęsnego. Co prawda zauważyli, że Real rzadko go niepokoił, lecz gdy musiał interweniować, to wykonywał udane interwencje. Sport przyznał mu notę 7 w skali od 1 do 10.

– Real Madryt nie zagroził mu w pierwszej połowie, ale później pokonali go najpierw Mbappe, a potem Tchouameni. Zaliczył kilka udanych interwencji przy strzałach Mbappe i Viniciusa – pisał kataloński dziennik Sport, oceniając Szczęsnego na 7 w skali od 1 do 10.

– Piłkarze Realu Madryt rzadko go niepokoili. Największy strach przeżył po rajdzie Viniciusa, ale zawodnik Realu rozpoczął akcję ze spalonego. W drugiej połowie wpuścił dwa gole, ale obronił kilka groźnych strzałów, zwłaszcza dwa pod rząd oddane przez Viniciusa. Na koniec świetnym wyjściem z bramki przerwał kolejny atak “Królewskich” – napisał dziennik Mundo Deportivo.