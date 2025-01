Szczęsny zabrał głos po świetnym występie. Nie ukrywał radości

Wojciech Szczęsny rozegrał w środę drugie spotkanie w barwach Barcelony. Świetnie spisał się przeciwko Athletic Club, pomagając w awansie do finału Superpucharu Hiszpanii. Po meczu nie ukrywał radości.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny pomógł Barcelonie. Zagra o trofeum

Wojciech Szczęsny latem podpisał kontrakt z Barceloną z myślą, że będzie następcą Marc-Andre ter Stegena podczas jego nieobecności. Trener Hansi Flick niespodziewanie postawił za to na Inakiego Penę, a Polak bardzo długo musiał czekać na debiut w nowym zespole. Okazja nadarzyła się kilka dni temu, przy okazji rywalizacji z Barbastro w Pucharze Króla. Choć za numer jeden w bramce dalej uznawany jest Pena, do wyjściowego składu na środowy mecz Superpucharu Hiszpanii z Athletic Club ponownie desygnowany został Szczęsny.

Tym razem polski bramkarz miał znacznie więcej pracy. Zaliczył wiele udanych interwencji, choć niekiedy brakowało mu pewności. Ostatecznie jednak pomógł Barcelonie w awansie do finału rozgrywek, zachowując cenne czyste konto. Media pozytywnie oceniły jego występ, a kibice domagają się, aby Flick postawił na niego w dłuższej perspektywie.

Po meczu głos zabrał sam zainteresowany, który był zadowolony, że okazał się istotnym elementem Barcelony, a niedługo będzie mógł powalczyć z nią o pierwsze trofeum.

– Jestem bardzo szczęśliwy. Półfinały i finały gra się po to, aby je wygrywać. Awansowaliśmy do finału i skupiamy się na tym, co nas teraz czeka. Chcemy zdobywać trofea, a dziś wykonaliśmy krok w odpowiednim kierunku. Mam nadzieję, że dokończymy tę robotę – przekazał Szczęsny po wygranym spotkaniu.