Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Lucas Vazquez podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt

Lucas Vazquez pomimo roli rezerwowego, jest bardzo ważnym piłkarzem w kadrze Realu Madryt. Prawy obrońca lub skrzydłowy nigdy nie narzeka, a gdy musi wejść na boisko, by zastąpić kolegę z drużyny, to zazwyczaj prezentuje przynajmniej poprawny poziom. Włodarze Królewskich zdają sobie sprawę, że posiadanie takiego zawodnika jest ogromnym atutem i dlatego chcą zatrzymać 32-latka w stolicy Hiszpanii na dłużej.

Czy Lucas Vazquez zasłużył na nowy kontrakt? Tak 79% Nie 14% Nie mam zdania 7% 14 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

Obecna umowa Lucasa Vazqueza z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku. Strony jednak od dawna prowadzą negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu, a najnowsze informacje na temat przyszłości doświadczonego defensora przekazał przekazał Jose Felix Diaz z hiszpańskiego dziennika “MARCA”. Prawy obrońca osiągnął już wstępne porozumienie z działaczami Los Blancos, a aktualnie dopinane są szczegóły.

Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii, który podobno ma szansę na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa Europy do Niemiec, najprawdopodobniej pozostanie więc w Realu Madryt na kolejny sezon. Bilans Lucasa Vazqueza w trwającej kampanii to 36 meczów, 3 gole oraz 8 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.