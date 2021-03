Suarez znów kluczowy! Atletico pokonało Athletic

Atletico Madryt pokonało u siebie Athletic Club (2:1) w zaległym spotkaniu 18. kolejki La Ligi. Los Colchoneros odzyskali zatem przewagę sześciu punktów nad drugą w tabeli Barceloną.

Suarez jest dla Atletico niezbędny

Atletico chciało jak najszybciej “napocząć” rywala. Podopieczni Diego Simeone zakładali wysoki pressing i szukali przestrzeni pod polem karnym Lwów z Bilbao, ale nie potrafili tej przewagi przełożyć na gola. Goście uczynili tym samym coś przeciwnego. Baskowie długo odpierali ataki gospodarzy, aż wreszcie w 22. minucie przeprowadzili pierwszą groźną akcję. Oscar De Marcos popisał się sprytnym prostopadłym podaniem do Inakiego Williamsa, Hiszpan skorzystał ze swojej szybkości i po chwili dośrodkował spod linii końcowej. Iker Muniain nie trafił czysto w piłkę, ale właśnie przez to Jan Oblak nie był zdolny do wykonania prawidłowej interwencji. W tej sytuacji nie popisał się Stefan Savić, który źle obliczył tor lotu futbolówki przy podaniu Williamsa.

Od tej chwili to Athletic dyktował tempo, a pod koniec pierwszej połowy Atletico to wykorzystało. Minęły już dwie doliczone minuty, gdy Thomas Lemar dośrodkował z lewej strony. Do piłki dopadł Marcos Llorente, a futbolówka obtarła się jeszcze od Unaia Nuneza i wpadła do siatki.

Po zmianie stron wynik szybko ustalił Luis Suarez. Urugwajczyk z typowym dla siebie sprytem wywalczył rzut karny po faulu Nuneza, a później zamienił stały fragment gry na bramkę na wagę trzech punktów.

Atletico znowu nie zachwyciło, a Athletic miał kilka okazji, by urwać punkty kandydatowi do mistrzostwa, ale ostatecznie podopieczni Cholo sięgnęli po komplet. Tym samym wreszcie Los Colchoneros nie mają meczów zaległych, a sytuacja w tabeli jest klarowna.