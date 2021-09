Suarez: cenię moje Złote Buty, bo o nich nie decydują głosy

Luis Suarez udzielił wywiadu przed sobotnim spotkaniem pomiędzy Atletico Madryt, a Barceloną. Urugwajczyk po raz kolejny poruszył temat odejścia ze stolicy Katalonii, ale wypowiedział się też na temat innych tematów.

Luis Suarez udzielił wywiadu przed sobotnim meczem Atletico z Barceloną

Urugwajczyk ponownie wyraził swój żal z powodu odejścia ze stolicy Katalonii, skomentował także bieżące problemy byłej drużyny

Ponadto wypowiedział się na temat spraw indywidualnych, takich jak dwa Złote Buty, po które sięgnął w przeszłości

Suarez: nie zapomnę, jak w Barcelonie kazano mi trenować samemu

Przed sobotnim pojedynkiem Atletico Madryt z Barceloną trudno wyobrazić sobie lepszego bohatera niż Luis Suarez. Urugwajczyk ponownie wypowiedział się na temat końcówki swojej kariery w stolicy Katalonii.

– Nie zapomnę, że w Barcelonie w trakcie presezonu wysłano mnie na indywidualne treningi. Jako profesjonalistę zezłościło mnie też to, co mówił mi trener. Traktował mnie, jak piętnastolatka. Pozostałem jednak zawodowcem i sumiennie trenowałem. Nie jestem jednak obrażony. Niektóre sytuacje bolą, tym bardziej z powodu szacunku, jaki zawsze okazywałem drużynie, ale nie chowam urazy – powiedział napastnik. – W Barcelonie przeżywaliśmy wspaniałe chwile, ale też te pełne bólu. Bo w Barcelonie musisz wygrywać wszystko – niezależnie od składu – dodał.

“Jestem dumny z moich Złotych Butów”

Suarez nie ukrywa, że lubi rolę lidera, jaką pełni w szatni Atletico.

– Podoba mi się to, lubię brać na siebie odpowiedzialność. Długo walczyłem o swoje miejsce w piłkarskiej elicie. Nie zdołałbym sięgnąć po nagrodę, której zdobywcę wyłania się drogą głosowania. Wygrałem dwa Złote Buty w erze Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Muszę być z tego dumny, bo wygrałem dzięki moim liczbom, a nie dlatego, że ludzie na mnie głosowali. To ma wielką wartość. W Barcelonie, gdy nie było Leo, strzeliłem Realowi Madryt trzy gole. W Liverpoolu miałem podobne sytuacje, gdy brakowało na boisku Stevena Gerrarda. Zostałem kapitanem Ajaxu w wieku 21 czy 22 lat. Muszę być dumny. Wielu wątpiło we mnie, czy dam radę wrócić na najwyższy poziom w Atletico. To było pokazanie moich ambicji, zawsze chcę wygrywać i życzę sobie, by klub się rozwijał – krótko opisał swoją karierę Luis Suarez.

Sobotnie spotkanie będzie dla Urugwajczyka wyjątkowe. Początek starcia na Wanda Metropolitano zaplanowany jest na godzinę 21:00.

