IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi opuści Barcelonę po sezonie

W klubie szukają jego następcy

Władze nie potrafią zdecydować się na jednego kandydata

Brak porozumienia ws. wyboru nowego trenera Barcelony

Zastąpienie Ronalda Koemana w 2022 roku Xavim było dość prostą decyzją, ponieważ Barcelona miała problemy finansowe. Oczekiwano, że Hiszpan zgodzi się na niezbyt duże wynagrodzenie, przejmie to stanowisko bez większych problemów i poprowadzi zespół do sukcesów.

Jednak po znakomitym poprzednim sezonie, obecna kampania pozostawiała wiele do życzenia w wykonaniu FC Barcelony. W końcu, mierzący się z wielką presją Xavi Hernandez ogłosił publicznie, że po sezonie opuści klub.

Jednak znalezienie następcy Xaviego nie będzie takie łatwe. Szkoleniowiec ma duże poparcie wśród zawodników, dlatego przed nowym trenerem będzie trudne zadanie zjednoczenia sobie szatni.

Ponadto, Roger Torello przekonuje, że wewnątrz Barcelony panuje spór w sprawie wyboru nowego trenera. Najważniejsze postacie nieustannie spierają się co do potencjalnych kandydatów i nie potrafią obrać wspólnego kierunku. Każdy chce przekonać do własnych racji.

