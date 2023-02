Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Spotkanie z Cadiz było jednym z najlepszych w obecnym sezonie dla Ferrana Torresa. Skrzydłowy co prawda nie wpisał się na listę strzelców, ale to po jego akcji padła bramka na 1:0, a Hiszpan emanował pewnością siebie i został wybrany MVP. Po spotkaniu przyznał, że ciężko pracuje nad powrotem do formy.

Ferran Torres w ostatnim czasie był mocno krytykowany

Hiszpan rozegrał dobre spotkanie przeciwko Cadiz i został uznany MVP

W rozmowie z mediami opowiedział o swoich odczuciach po meczu



Ferran Torres wreszcie się odblokował?

Rozgrywał, był wciąż pod grą i co najważniejsze, wygrywał pojedynki z rywalami. Ferran Torres rozegrał wreszcie dobre spotkanie w barwach FC Barcelony i przyczynił się do zwycięstwa nad Cadiz. Hiszpan był autorem akcji, po której padła pierwsza bramka, a po meczu przyznano mu nagrodę MVP. Chwalił go również na konferencji prasowej Xavi.

Sam zawodnik w rozmowie z mediami przyznał, że ciężko pracuje nad powrotem do optymalnej formy. Czuje się dumny, kiedy słyszy owacje ze strony kibiców.

Ferran: "It's difficult to showcase all of your ability here since the beginning due to the pressure and everything else…" pic.twitter.com/733jEGdLuI — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 19, 2023

– To odzwierciedlenie tego, jak pracowaliśmy, zespół bardzo się skonsolidował. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Pracuję, aby pokazać swój futbol, to prawda, że w pewnym momencie brakowało mi minut, ale za każdym razem, kiedy trener daje mi zaufanie, będę starał się pokazać. Miałem okres, w którym nie dostawałem wielu minut i trudno jest się wtedy pokazać. To duma mieć fanów skandujących twoje imię, pracowałem na to, ale trudną rzeczą jest to utrzymać – stwierdził.

– Wygraliśmy, mamy 7 zwycięstw z rzędu, 17 czystych kont i odzyskaliśmy 8-punktową przewagę nad Madrytem. Potrzebowałem tego meczu, przechodziłem okres, w którym dostawałem mało minut. To Sergi Roberto strzelił bramkę, ale potem przyszedł do mnie podziękować za akcję, którą wykonałem i to jest miła rzecz – dodał Ferran.

