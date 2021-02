Real Madryt wygrał w sobotę z Hueską w lidze hiszpańskiej 2:1. Bez wątpienia jednak w szeregach Królewskich brakuje Sergio Ramosa, który doznał kontuzji łękotki. Czas mija, a zawodnik wciąż nie parafował nowej umowy ze stołecznym klubem.

Sergio Ramos ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca tego roku. Piłkarz doznał natomiast urazu w najgorszym możliwym momencie. Po operacji kolana można przypuszczać, że 34-latek nie będzie mógł grać nawet przez dwa miesiące. Planowany powrót zawodnika do gry ma mieć miejsce w drugim tygodniu kwietnia.

Niepokojące doniesienia na temat terminu powrotu Sergio Ramosa do gry sprawiają, że jeśli nie stanie się nic zaskakującego, to do kwietnia Hiszpan nowej umowy z klubem z Madrytu nie podpisze. Pod względem sportowym na pewno Real dużo traci na nieobecności Sergio Ramosa. Chociaż godne uwagi jest to, że w sobotnim boju skutecznością błysnął Raphael Varane. Francuz zdobył dwie bramki, tworząc jednocześnie duet środkowych obrońców z Nacho.

W kontekście Sergio Ramosa warto zaznaczyć, że tylko w tym sezonie na 10 spotkań bez Hiszpana w składzie madrycki team pięć razy przegrał. Doświadczony defensor przegapił sześć meczów w Primera Division, trzy w Lidze Mistrzów i jeden w Pucharze Hiszpanii.

Od momentu, gdy Sergio Ramos rozegrał swoje ostatnie spotkanie w koszulce Królewskich przeciwko Athletic Bilbao w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, madrycki team wygrał w lidze hiszpańskiej dwa spotkania i jedno przegrał. Ponadto Real odpadł niespodziewanie z Copa del Rey, ulegając Alcoyano.

178-krotny reprezentant Hiszpanii w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 18 meczach, strzelając w nich trzy gole.