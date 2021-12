PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique i Xavi Hernandez

Trenerzy Sevilli i Barcelony podali już wyjściowe jedenastki na zaległy mecz czwartej kolejki La Ligi.

W środę wicelider La Ligi – Sevilla, podejmie u siebie Barcelonę w zaległym meczu 4. kolejki

Trenerzy Lopetegui i Hernandez podali już wyjściowe składy, jakie desygnowali na to spotkanie

Sevilla – Barcelona: Lopetegui i Xavi odsłonili karty

W środowy wieczór Sevilla FC podejmie u siebie FC Barcelonę. To zaległy mecz czwartej kolejki La Ligi, który udało wcisnąć się w terminarz dopiero w końcówce grudnia. Dla obu ekip to niezwykle istotne spotkanie. Andaluzyjczycy są obecnie wiceliderem tabeli i przy ewentualnym zwycięstwie mogą zbliżyć się do pierwszego miejsca na zaledwie trzy punkty. Triumf da zaś Barcelonie zrównanie się z czwartym Rayo Vallecano.

Obaj szkoleniowcy muszą radzić sobie bez wielu podstawowych graczy, ale wystawili najmocniejsze możliwe jedenastki. W bramce gospodarzy stanie Yassine Bounou. Czteroosobową linię defensywną stworzą zaś Jules Kounde, Diego Carlos, Fernando i Karim Rekik. W pomocy ze starymi znajomymi spotka się Ivan Rakitić, wspierany przez Thomasa Delaneya i Joana Jordana. Ofensywny tercet stanowią zaś Papu Gomez, Rafa Mir oraz Lucas Ocampos.

Xavi Hernandez również ma w planach mocne zamknięcie roku kalendarzowego. Między słupkami postawił klasycznie, na Marca-Andre ter Stegena. Chronić go będą Ronald Araujo, Gerard Pique, Eric Garcia i Jordi Alba. W linii pomocy weterana Sergio Busquetsa uzupełniać będą młodziutki Gavi oraz Frenkie de Jong. Ousmane Dembele będzie zaś liderem ataku. O strzelanie bramek postarają się też Ferran Jutgla z Abde Ezzalzoulim.

Początek spotkania już o godzinie 21:30.

Sevilla FC FC Barcelona 2.60 3.30 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. grudnia 2021 20:47 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin