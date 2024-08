Urugwajczyk nie wyklucza odejścia z Barcelony

Ronald Araujo nie wyklucza odejścia z Barcelony - podaje kataloński "Sport". Głównym powodem są doniesienia dotyczące braku rejestracji Urugwajczyka do stycznia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo rozważa odejście z Camp Nou

25-letni defensor obecnie jest kontuzjowany. Ronald Araujo ma kłopot z mięśniem dwugłowym uda. Urazu nabawił się podczas Copa America. Oczekuje się, że będzie niedostępny w zespole Hansiego Flicka do końca roku. Wydawało się, że ta poważna kontuzja położy kres wszelkim rozmowom o potencjalnym odejściu zawodnika tego lata.

FC Barcelona planuje nie rejestrować Araujo w La Liga do stycznia. Ta decyzja zdenerwowała Urugwajczyka, który ciężko pracuje nad powrotem do zdrowia i wierzy, że może wrócić do gry szybciej. Tym samym rozważa opuszczenie Dumy Katalonii.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niepewność Araujo jest jego sytuacja kontraktowa. Obecna umowa obrońcy wygasa w 2026 roku, a klub wysłał mu propozycję przedłużenia już w styczniu. Jednak agenci uznali ją za niesatysfakcjonującą pod względem finansowym. W efekcie rozmowy o kontrakcie są obecnie w zawieszeniu.

Przed kontuzją drugiego kapitana Blaugrany, dyrektor sportowy Deco zasugerował sprzedaż zawodnika, jeśli w najbliższym czasie nie zostanie uzgodnione przedłużenie umowy. Zarówno Bayern Monachium, jak i Manchester United są nadal zainteresowane pozyskaniem byłego gracza Boston River.