Robert Lewandowski strzelił dwie bramki i poprowadził Barcelonę do zwycięstwa nad Valencią. Polski snajper pnie się w tabeli strzelców wszechczasów Blaugrany. W sobotę wyprzedził absolutną legendę.

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski coraz wyżej w klasyfikacji strzelców Barcelony

Robert Lewandowski rozpoczął swój trzeci sezon w Barcelonie. Po obiecującej debiutanckiej kampanii zakończonej zdobyciem tytułu króla strzelców La Liga nastąpiła dużo słabsza. Kapitan reprezentacji Polski był regularnie krytykowany przez media oraz kibiców, którzy domagali się wręcz posadzenia go na ławce rezerwowych. Ten nie pozostawał obojętny na swoją gorszą dyspozycję, bowiem zapewniał, że po Euro 2024 będzie radził sobie dużo lepiej. Miał mu w tym pomóc Hansi Flick, z którym współpracował wcześniej w Bayernie Monachium.

W sobotę Barcelona zainaugurowała ligowe rozgrywki wyjazdowym meczem z Valencią. Lewandowski okrasił swój niezły występ dubletem i tytułem dla zawodnika spotkania. Polak najpierw na wślizgu wykończył podanie zagrane wzdłuż bramki, a później wykorzystał rzut karny. Jego dwa gole przyczyniły się do zwycięstwa Barcelony 2-1.

To szczególny moment dla Lewandowskiego również pod względem statystycznym. Drugi gol w meczu z Valencią był już jego 61. trafieniem w barwach Barcelony. Oznacza to, że w klasyfikacji strzelców wszechczasów wyprzedził legendarnego Johana Cruyffa, który dla Barcelony strzelał 60 razy.

Barcelona miała w swojej historii wielu wspaniałych zawodników. Lewandowski zajmuje obecnie 42 miejsce w rankingu najskuteczniejszych. Jeśli utrzyma wysoką dyspozycję, a klub zatrzyma go przynajmniej do końca kontraktu, bez problemu powinien wbić się do pierwszej dwudziestki strzelców i wyprzedzić jeszcze chociażby Ronaldinho.