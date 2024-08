Robert Lewandowski z golem i asystą dla Barcelony. Hat-trick Raphiny [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Czwarty gol Roberta Lewandowskiego w La Liga

FC Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od trzech zwycięstw z rzędu. Hansi Flick może być tylko niezadowolony z kilku istotnych nieobecności z powodu kontuzji. W składzie zabrakło defensywnego pomocnika Marca Bernala oraz środkowego obrońcy Andresa Christensena. Główną rolę w Barcelonie odgrywa Robert Lewandowski, który przed sobotnim meczem miał na swoim koncie trzy trafienia.

W 20. minucie Duma Katalonii objęła prowadzenie za sprawą bramki Raphinhy, który znakomicie wykorzystał podanie od Pau Cubarsiego. Cztery minuty później wynik dla Barcelony podwyższył Lewandowski, który wyszedł idealnie do podania od Yamala, a następnie oddał silny strzał. Pomimo interwencji bramkarza, Polak znalazł drogę do siatki. To czwarte trafienie Lewandowskiego w bieżących rozgrywkach.

𝐆⚽️⚽️⚽️𝐋 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🇵🇱



Kapitan reprezentacji Polski podwyższa prowadzenie FC Barcelony! 🔥 Co za spokój! 😍



Świetnym podaniem popisał się też Lamine Yamala! 🤌🍪



Mecz Blaugrany z Realem Valladolid trwa w Eleven Sports 1! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/vryIilligk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2024

W pierwszej odsłonie dzisiejszego meczu Dani Olmo był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników, ale niestety pech doskwierał mu na każdym kroku. Hiszpański pomocnik, który od tego sezonu reprezentuje barwy Blaugrany, trafił dwukrotnie w słupek. Chwilę przed przerwą było już 3:0, kiedy idealnie przymierzył Jules Kounde po zamieszaniu w polu karnym.

FC Barcelona podwyższa prowadzenie! 🔥



Jules Koundé trafia do siatki w doliczonym czasie gry pierwszej połowy! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/hrNAMnA6SL — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2024

Lewandowski z asystą, hat-trick Raphiny

W 57. minucie meczu Lewandowski miał doskonałą okazję na zdobycie drugiego gola, jednak jego potężne uderzenie trafiło w słupek, pozostawiając wynik bez zmian. Barcelona jednak nie zamierzała poprzestawać na jednym trafieniu. Piłkarze Flicka naciskali na rywala i swoją determinację uwieńczyli czwartym golem w 64. minucie. Reprezentant Polski zaliczył intuicyjną asystę, wykładając piłkę do Raphiny, a ten nie pomylił się z najbliższej odległości.

🇧🇷 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗻𝗵𝗮 𝘇 𝗱𝘂𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲𝗺! ⚽️⚽️



Asystę przy tej bramce zanotował 🇵🇱 Robert Lewandowski! 🔥



FC Barcelona się nie zatrzymuje w tym meczu i prowadzi już 4:0! 👏 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SomSjJ0hm9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2024

Wynik spotkania podwyższył na 5:0 Raphinha, zdobywając tym samym hat-tricka. Polski napastnik został zdjęty z boiska w 73. minucie a jego miejsce zajął Ferran Torres. To nie był koniec strzelecki uczty ze strony Katalończyków, bowiem najpierw Dani Olmo, a potem Torres przypieczętowali triumf.

🎩 𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀 𝐙 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊𝐈𝐄𝐌! 🎩



Show Brazylijczyka w meczu przeciwko Realowi Valladolid! ⚽️⚽️⚽️



Co za podanie Lamine Yamala! 🍪 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/n8COj9GMiT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2024

FC Barcelona – Real Valladolid 6:0 (3:0) – trwa

1:0 Raphinha 20′

2:0 Robert Lewandowski 24′

3:0 Jules Kounde 45+2′

4:0 Raphinha 64′

5:0 Raphinha 72′

6:0 Dani Olmo 83′

7:0 Ferran Torres 85′