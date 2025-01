Lewandowski zabrał głos po Superpucharze. Wskazał przełomowy moment

Źródło: Movistar Plus, AS

Źródło: Movistar Plus, AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski mówi o przełamaniu słabej formy

Robert Lewandowski w finałowym starciu o Superpuchar Hiszpanii zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Właściwie można powiedzieć, że z fantastycznej. Napastnik Barcelony w starciu z Realem Madryt najpierw zanotował asystę, a później pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Gavim. Tym samym zdobył swoje już 26 trafienie w tym sezonie i dołożyć trzecią asystę, co w 27 rozegranych meczach jest bardzo dobrym wynikiem.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Ogólnie trzeba powiedzieć, że cała Barcelona tego dnia prezentowała się bardzo dobrze i być może gdyby nie czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego, to wynik byłby wyższy. Niemniej to dobry prognostyk po ostatnich słabszych wynikach i grze Dumy Katalonii.

Po meczu głos zabrał Robert Lewandowski który w rozmowie z Movistar Plus wskazał przełomowy moment, gdy zespół mógł przeanalizować swoją grę, a to zaowocowało w El Clasico.

– Jeśli myślę o meczach, które rozegraliśmy, to do grudnia graliśmy dobrze. A potem nastąpił moment, w którym nie graliśmy dobrze w La Liga. Uważam, że Boże Narodzenie było dobrym momentem, aby pomyśleć o tym, co poszło nie tak i co możemy zrobić lepiej – powiedział Lewandowski cytowany przez “AS”

Czy Barcelona zostanie mistrzem Hiszpanii Tak

Nie

Trudno powiedzieć Tak

Nie

Trudno powiedzieć 0 Votes

Czytaj więcej: Lewandowski otrzymał dwie oferty transferu. Barcelona czeka na decyzję