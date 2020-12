Źródło: AS

Rodrygo jeszcze w trakcie pierwszej połowy ostatniego meczu Realu Madryt z Granadą musiał opuścić boisko. Powodem była kontuzja uda. W piątek klub wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie, a hiszpańskie media poinformowały, że Brazylijczyka czeka dłuższa przerwa w grze.

Piłkarz urazu doznał walcząc o piłkę z Dimitrim Foulquierem. Rodrygo od razu po upadku złapał się za udo i sygnalizował potrzebę przeprowadzenia zmiany. Ostatecznie murawę opuścił na noszach, a jego miejsce na boisku zajął Marco Asensio.

Królewscy w opublikowanym w piątek komunikacie poinformowali, że 19-letni zawodnik doznał urazu mięśni prawego uda. Klub nie zdecydował się na podanie przewidywanej daty powrotu piłkarza na boisku, ale hiszpański AS donosi się, że przerwa może potrwać nawet trzy miesiące. Oznacza to, że Rodrygo nie tylko nie będzie mógł pomóc Realowi w najbliższych ligowych spotkaniach, ale także opuści pojedynki z Atalantą Bergamo w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Kontuzja Brazylijczyka to zła wiadomość dla trenera Zinedine’a Zidane’a, bowiem ten odgrywał coraz większą rolę w prowadzonym przez niego zespole. Również w meczu z Granadą, do momentu opuszczenia boiska, był jednym z najaktywniejszych zawodników. Ponownie zobaczyć go w akcji prawdopodobnie będziemy mogli dopiero pod koniec marca lub na początku kwietnia.

W obecnym sezonie Rodrygo rozegrał w barwach Królewskich 17 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jednego gola i notując sześć asyst.