PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Real Madryt pokonał na wyjeździe Real Sociedad po golach z drugiej połowy (2:0). Królewscy wykorzystali potknięcia Atletico Madryt i Barcelony i zwiększyli przewagę na szczycie tabeli. Złą wiadomością dla fanów Królewskich jest jednak poważnie wyglądająca kontuzja Karima Benzemy, który opuścił boisko po kwadransie.

Real Sociedad – Real Madryt: ważny triumf Królewskich, niepokojąca kontuzja Benzemy

Real Madryt podchodził do sobotniego starcia wiedząc, że wcześniej ich bezpośredni rywal, Atletico Madryt, stracił punkty w meczu z Mallorcą. Carlo Ancelotti ponownie postawił na najsilniejszy skład i szybko tego pożałował. Tuż po upływie kwadransa za kolano złapał się Karim Benzema. Francuz musiał opuścić boisko, a w jego miejsce wszedł Luka Jović.

Dalsze etapy pierwszej odsłony znamionowały wysoką jakość obu ekip, ale brakowało klarownych okazji podbramkowych. Świetnie w defensywie Królewskich prezentował się jednak Eder Militao.

Tuż po zmianie stron lider La Ligi wszedł jednak na swój normalny poziom – i to pomimo braku najlepszego snajpera. Już w 47. minucie Vinicius świetnie sklepał piłkę w polu karnym z Joviciem, po czym uderzył nie do obrony dla Alexa Remiro. Po kilku akcjach Serb do asysty dorzucił też debiutancką bramkę w tym sezonie. Po rzucie rożnym Casemiro przedłużył głową, a Jović – również głową – podwoił prowadzenie Królewskich.

Luka Jović show🤙 #HolaLaliga



Serb do asysty dołożył gola i @realmadrid jest na bardzo dobrej drodze do kolejnego zwycięstwa❗ pic.twitter.com/mBjoTSj6X9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 4, 2021

Real Sociedad tego dnia nie mógł nawiązać walki z Realem Madryt. Królewscy wykorzystali jednak potknięcia bezpośrednich rywali i obecnie mają przewagę aż ośmiu punktów nad drugą Sevillą. Kibicom Los Blancos sen z powiek spędza jednak uraz Benzemy. Pierwsze doniesienia mówią, że Francuz z pewnością nie zagra w najbliższych spotkaniach z Interem i Atletico, ale jego przerwa może być dłuższa.