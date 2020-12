Real porozumiał się z Modriciem

Luka Modrić pozostanie w Realu Madryt na dłużej. Reprezentant Chorwacji doszedł do porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia o rok swojego kontraktu. Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.

Modrić władze Realu do złożenia mu propozycji przedłużenia kontraktu przekonał swoją grę, determinacją i przywództwem, zarówno na boisku jak i poza nim. W Madrycie nikt nie ma wątpliwości co do przydatności Chorwata do drużyny.

Nowa umowa nie zagwarantuje chorwackiemu pomocnikowi wynagrodzenia na takim poziomie, jak ma obecność, ale będzie ono uwzględniało jego dotychczasowy wkład i zasługi. Piłkarz nie miał problemów z przyjęciem propozycji niższego wynagrodzenia. Jego priorytetem było pozostanie na dłużej w Madrycie, czego potwierdzeniem jest również odrzucenie przez niego lukratywnych propozycji z Kataru czy Major League Soccer.

Modrić do drużyny Realu dołączył w sierpniu 2012 roku z Tottenhamu Hotspur. Królewscy wyłożyli wówczas za niego 35 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w zespole Madrytu 363 spotkania, zdobywając 25 bramek i notując 56 asyst.

W obecnym sezonie Chorwat pozostaje jednym z kluczowych zawodników w drużynie prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a. Z 21 dotychczasowych spotkań we wszystkich rozgrywkach Modrić opuścił tylko jedno. Na swoim koncie ma trzy bramki i jedną asystę.