Jak donosi “Daily Mail” Real Madryt na swojej letniej transferowej liście życzeń umieścił Joe Gomeza. Obrońca Liverpool FC miałby być alternatywą, w razie problemów ze ściągnięciem innych środkowych obrońców.

Real Madryt latem 2022 będzie chciał wzmocnić środek obrony

Jedynymi klasowymi środkowymi obrońcami w zespole Królewskich są David Alaba i Eder Militao

Według brytyjskich mediów, Los Blancos będą chcieli kupić Joe Gomeza z Liverpool FC

Tylko dwóch klasowych stoperów

Wiadomo nie od dziś, że głównym priorytetem Realu Madryt na transferowe lato 2022 jest ściągnięcie Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Królewscy nie zapominają jednak o wzmocnieniach także na środku defensywy, tym bardziej, że poza Davidem Alabą oraz Ederem Militao, trudno powiedzieć, aby wśród stoperów Carlo Ancelotti miał kłopoty bogactwa. Na środku obrony może grać również Nacho Fernandez, ale 31-latek w sezonie 2021/2022 częściej grywał na bokach obrony. Z kolei niedoświadczony Jesus Vallejo, nie cieszy się zaufaniem włoskiego szkoleniowca.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności, kupno latem klasowego środkowego obrońcy ma na Santiago Bernabeu status priorytetu.

Gomez cenną alternatywą

Od dłuższego czasu z Realem łączony jest Antonio Ruediger, który w dalszym ciągu nie może dogadać się z Chelsea FC w sprawie nowej umowy. Hiszpańska prasa już zresztą zdążyła ogłosić, że niemiecki obrońca dogadał się z Królewskimi, ale ostatnio do gry o niego wkroczyło Paris Saint-Germain i to wicemistrzowie Francji obecnie są faworytami w walce o jego sprowadzenie. Wiele mówi się również o transferach obrońców, występujących już w lidze hiszpańskiej: Julesa Kounde (Sevilla FC) i Pau Torresa (Villarreal CF). Tymi graczami interesują się jednak również kluby angielskie i większe jest prawdopodobieństwo, że obaj latem trafią do Premier League.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Real zaczął rozglądać się zatem za jakąś alternatywą. Najnowszy pomysł władz Los Blancos, zdaniem “Daily Mail” to Joe Gomez. 24-letni Anglik w ostatnim czasie dopiero wraca do siebie po zerwaniu więzadeł rzepki (stąd w tym sezonie tylko 10 meczów we wszystkich rozgrywkach), ale przed odniesieniem kontuzji był ważnym elementem układanki w Liverpool FC, z którym wygrał m.in. Premier League (sezon 2019/2020) oraz Ligę Mistrzów (2018/2019). Szansę na transfer zwiększa fakt, że podstawowymi obrońcami w zespole Juergena Kloppa są Ibrahima Konate oraz Virgil van Dijk.

