Real Madryt w środowym meczu z Athletic Bilbao wystąpi aż bez ośmiu zawodników, którym na występy nie pozwala koronawirus. We wtorek wieczorem klub poinformował o kolejnych dwóch potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przeprowadzone testy dały pozytywny wynik u Davida Alaby i Isco.

Bez jedenastu zawodników będzie musiał poradzić sobie Real Madryt w ostatnim meczu w tym roku

Absencja aż ośmiu piłkarzy jest związana z koronawirusem

Środowy mecz Athletic Bilbao – Real Madryt na San Mames rozpocznie się o godzinie 21:30

Real Madryt z problemami kadrowymi

Szkoleniowiec Królewskich Carlo Ancelotti na ostatnie spotkanie w tym roku będzie miał do swojej dyspozycji zaledwie 14 zawodników pierwszego zespołu. Największe żniwo w drużynie Realu Madryt zebrał koronawirus. Pozytywne wyniki testów w ostatnich dniach uzyskali Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andrij Łunin i Rodrygo. We wtorek dołączyli do nich Isco i David Alaba. Przeciwko Athletic Bilbao nie wystąpi również Luka Modrić, który co prawda uzyskał negatywny wynik testu, ale nadal ma objawy i przebywa na kwarantannie.

Isco objawy zakażenia koronawirusem wykazywał już od soboty i z tego powodu nie znalazł się w kadrze zespołu na ostatnie spotkanie z Cadiz. Pierwsze testy dały wynik negatywny, ale we wtorek klub potwierdził, że kolejne badania potwierdziły u Hiszpana zakażenie koronawirusem. We wtorek pozytywny wynik uzyskał również David Alaba, którego zabrakło podczas ostatniego treningu drużyny przed wyjazdem do Bilbao.

Powyższe absencje to niejedyne zmartwienie dla trenera Carlo Ancelottiego. Z powodu zdrowotnych nie wystąpią także Dani Carvajal i Dani Ceballos, natomiast za piątą żółtą kartkę pauzować musi Casemiro.

W związku z licznymi nieobecnościami włoski szkoleniowiec lidera La Liga był zmuszony włączyć do kadry meczowej kilku zawodników drugiego zespołu. Do Bilbao pojadą między innymi Rafa Marin, Miguel Gutierrez, Blanco, Arribar i Peter.

