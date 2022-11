fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Real Madryt zmienia nastawienie do Marco Asensio. Wszystko wskazuje na to, że ambitną postawą w ostatnich tygodniach skrzydłowy zapracuje na nowy kontrakt – donosi Cuatro.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że po sezonie Marco Asensio opuści szeregi Królewskich

W ostatnich tygodniach otrzymał on zdecydowanie więcej okazji do gry

Real Madryt może zaproponować skrzydłowemu nowy kontrakt

Asensio pracuje na nowy kontrakt

Początek sezonu w wykonaniu Marco Asensio był bardzo nieudany. Otrzymywał on niewiele szans od Carlo Ancelottiego, a gdy tylko pojawiał się na boisku, nie gwarantował wystarczającej jakości. Media były przekonane, że wraz z wygaśnięciem kontraktu opuści szeregi Królewskich i dopasowywały go do innych klubów. Mówiło się między innymi o zainteresowaniu Juventusu, a także FC Barcelony. Ostatnie tygodnie pokazują natomiast, że skrzydłowy może wywalczyć sobie dłuższy pobyt na Santiago Bernabeu.

Asensio od dawna przekonuje, że jego priorytetem jest pozostanie w Madrycie. Ma on za sobą sporo dobrych momentów, co jest dla niego optymistycznym prognostykiem. Hiszpan został bohaterem niedawnego meczu w Lidze Mistrzów z Celtikiem, a także coraz częściej melduje się na boisku w La Lidze. W tym momencie uzbierał już 14 występów, a jego dorobek wynosi trzy trafienia oraz dwie asysty.

Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy znajdzie się w kadrze Hiszpanii na mistrzostwa świata w Katarze. Dobra gra na turnieju może okazać się kolejnym argumentem dla Realu Madryt do zatrzymania go w swoich szeregach.

Łącznie Asensio zaliczył w barwach Królewskich 249 spotkań i strzelił 52 bramki. Kilka lat temu uchodził za największy talent w zespole i nadzieję hiszpańskiej piłki.

