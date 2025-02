Real Madryt ma problem. Gwiazda coraz bardziej chimeryczna

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Vinicius Junior staje się kłopotliwy dla Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie może liczyć na skuteczność Viniciusa Juniora. Nie zmienia to jednak faktu, że zawodnik zaczyna stawać się balastem dla klubu, mając na uwadze to, jaki ma wpływ na szatnię Królewskich. Interesujące informacje na temat reprezentanta Brazylii przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że w Realu nikt nie kwestionuje tego, jakim utalentowanym graczem jest Vinicius Junior. To nie podlega żadnej wątpliwości. Niemniej problematyczne dla wszystkich w klubie staje się zachowanie piłkarza, który ostatnio coraz mniej panuje nad swoimi emocjami.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Najciekawsze w całej sytuacji jest to, że chimeryczność Brazylijczyka rośnie coraz bardziej od momentu, gdy w mediach pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu zawodnikiem przez Saudyjczyków. Podobno kłopotem dla klubów z Bliskiego Wschodu nie ma być nawet wycena zawodnika w wysokości 300 milionów euro. Zresztą taka propozycja miała już trafić do giganta La Liga, ale została też szybko odrzucona. Piłkarz natomiast mamiony dużymi zarobkami był według różnych doniesień chętny na zmianę otoczenia.

W związku z tym, że sezon trwa, to można się spodziewać, że kluczowa dla przyszłości Viniciusa Juniora może być postawa Los Blancos w drugiej części kampanii. Jeśli drużyna będzie notować sukcesy, to może mieć wpływ na lepszą atmosferę w drużynie. Jeśli jednak wyniki nie będą zadowalające, to taki stan rzeczy może mieć wpływ na zgrzyty w gronie graczy. Tym samym Brazylijczyk może poważnie rozważać zmianę klubu, a i klub może takie rozwiązanie traktować jako korzystne.

24-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił jak na razie w 28 spotkaniach. Vinicius Junior zdobył 16 bramek i zaliczył też 10 kluczowych podań.