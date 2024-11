Real zdziesiątkowany kontuzjami, Vinicius wskazał problem

Real Madryt zmaga się dużymi problemami kadrowymi. Z powodu kontuzji z gry wypadł właśnie Vinicius Junior. Brazylijczyk w mediach społecznościowych wskazał, co ma na to wpływ.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior wskazał winnego kontuzji w Realu

Real Madryt rywalizuje w trakcie trwającej kampanii o mistrzostwo La Liga i triumf w Lidze Mistrzów. Nie jest to jednak łatwe, mając na uwadze to, że co jakiś czas w szeregach Los Blacnos wypada jeden z graczy. Aktualnie z powodów zdrowotnych wyłączonych jest siedmiu graczy. Na ten temat w mediach społecznościowych stanowisko wyraził w lapidarnym wpisie Vinicius Junior.

“Terminarz jest szalony. Jest do zmiany” – napisał piłkarz na platformie X, dając do zrozumienia, że z powodu napiętego harmonogramu gier w klubie z Madrytu jest tak dużo kontuzji.

W poniedziałek światło dzienne ujrzał kontuzji, że po przeprowadzonych badaniach zdiagnozowano u Brazylijczyka kontuzję mięśnia dwugłowego. Vinicius Junior wypadł zatem z gry do połowy grudnia. To wiąże się z tym, że Królewscy będą musieli radzić sobie bez zawodnika między innymi w starciach przeciwko: Liverpoolowi czy Atalancie w Lidze Mistrzów. Łącznie zawodnik może przegapić sześć spotkań.

W tej kampanii Vinicius junior wystąpił jak na razie w 18 meczach, notując w nich 12 trafień. Ponadto zaliczył osiem asyst. Brazylijczyk trafił do Realu latem 2018 roku. Tymczasem jego kontrakt z ekipą z La Liga obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

