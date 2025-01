Associated Press / Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

Real Madryt odnotował rekordowe przychody. FC Barcelona ze spadkami

Firma Deloitte opublikowała 28. raport “Football Money League”, prezentujący listę klubów z największymi przychodami w trakcie sezonu 2023/2024. Na pierwszym miejscu sklasyfikowany został Real Madryt, który nie tylko utrzymał pozycję lidera, ale również jako pierwszy klub w historii przekroczył barierę miliarda euro.

Królewscy zaliczyli wzrost o 25,8% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jest to głównie spowodowane zakończeniem prac remontowych na Santiago Bernabéu, co przyczyniło się do podwojenia przychodów z dni meczowych do 248 milionów euro. Dodatkowo, przychody komercyjne klubu wzrosły o 19%, do 482 milionów euro.

Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się Manchester City i PSG, z przychodami wynoszącymi odpowiednio 837,8 miliona i 805,9 miliona euro. Z kolei FC Barcelona, która spadła na szóstą pozycję, zanotowała spadek przychodów do 760,3 miliona euro. Jest to spowodowane pracami na Camp Nou i przeprowadzką na Olimpic Lluis Companys.

TOP 10 klubów z największymi przychodami w sezonie 2023/2024