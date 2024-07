Real Madryt podjął kluczowe decyzje. Ancelotti będzie zadowolony

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zatrzymuje kluczowych szkoleniowców

Sezon 2023/2024 był niezwykle udany dla Realu Madryt, a największym sukcesem Królewskich było zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wielka w tym zasługa Carlo Ancelottiego, ale również jego bliskich współpracowników. Nie od dziś wiadomo, że trener Los Blancos jest skutecznie wspierany przez wielu profesjonalistów.

Jak informuje hiszpański serwis Marca, Real Madryt postanowił zatrzymać ważne postacie w swoich szeregach. Królewscy przedłużyli kontrakty Antonio Pintusa oraz Lluisa Lopina. Ten pierwszy jest cenionym trenerem od przygotowania fizycznego, zaś drugi odpowiada za trenowanie bramkarzy.

Przyszłość Pintusa nie była aż tak jasna, bo Włoch otrzymał propozycję od Manchesteru City. Ponoć namawiał go sam Pep Guardiola, który uważa go za jednego z najlepszych w swoim fachu. Jednak perspektywa pracy w Anglii nie za bardzo odpowiadała Pintusowi, co bez wątpienia ucieszyło włodarzy Realu Madryt.

Co ciekawe, przyszłość obu trenerów nie jest uzależniona od Carlo Ancelottiego. Nawet jeśli Włoch odejdzie po sezonie 2024/2025, to Pintus i Lopin mają zostać i stworzyć sztab z jego następcą. To pokazuje, jak bardzo są oni cenieni przez zarząd Królewskich.

