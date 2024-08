fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti pochwalił Kyliana Mbappe

Real Madryt tego lata w końcu dopiął swego i sfinalizował transfer z udziałem Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji dołączył do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy zawodnika z Paris Saint-Germain. 25-latek nie błyszczy jednak na razie tak skutecznością, jak miało to miejsce we Francji. W każdym razie szkoleniowiec Los Blancos nie panikuje z tego powodu.

– Moim zdaniem Mbappe gra bardzo dobrze. Nie zdobywa bramek, ale jest niebezpieczny. Nie sądzę, żeby miał problemy z przystosowaniem się do nowego miejsca – mówił Ancelotti cytowany przez Markę.

– Praca w obronie? Powinno to mieć charakter bardziej zbiorowy, ale oczywiście napastnicy są mniej zaangażowani w tę pracę – dodał Włoch.

Przed rozegraniem niedzielnego starcia Real ma na swoim koncie pięć punktów wywalczonych w trzech starciach ligi hiszpańskiej. Królewscy remisowali z Las Palmas (1:1) i Mallorką (1:1). Z kolei wygrali z Realem Valladolid.

Mbappe jak na razie w koszulce Realu strzelił tylko jednego gola, co miało miejsce w jego debiucie w starciu o Superpuchar Europy z Atalantą. Francuz przyczynił się zatem do zwycięstwa mistrza Hiszpanii z ekipą z Serie A (2:0). Dla porównania w PSG piłkarz wystąpił w 308 meczach, notując w nich 256 trafień i 108 asyst.

