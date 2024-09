Jude Bellingham, Eder Militao i Aurelien Tchouameni wrócili już do zdrowia po drobnych kontuzjach - podaje hiszpański dziennik MARCA. To bardzo dobra informacja dla szoleniowca Królewskich, Carlo Ancelottiego.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bellingham, Militao i Tchouameni wrócili do zdrowia

W ostatnim czasie Real Madryt nawiedziła plaga kontuzji. Na szczęście Jude Bellingham, Eder Militao oraz Aurelien Tchouameni bardzo szybko wrócili do zdrowia po drobnych urazach. Jak donosi w czwartek wieczorem hiszpańska gazeta “MARCA”, Anglik, Brazylijczyk i Francuz są już w pełni sił, lecz ich występ w najbliższym meczu będzie zależał do decyzji Carlo Ancelottiego.

Już w najbliższą sobotę, 14 września o godzinie 21:00 Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Realem Sociedad w spotkaniu 5. kolejki La Ligi. Włoski szkoleniowiec najprawdopodobniej nie wystawi wspomnianych zawodników od pierwszej minuty, żeby nie ryzykować odnowieniem się kontuzji. Jednak wszystko wskazuje na to, że wymienieni piłkarze znajdą się w kadrze meczowej.

W obozie stołecznego klubu problemy zdrowotne nadal mają David Alaba oraz Dani Ceballos, których przerwa potrwa jeszcze minimum kilka tygodni. Natomiast sytuacja Ferlanda Mendy’ego i Jesusa Vallejo jest niejasna. Nie wiadomo, czy ten duet będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego w sobotni wieczór.

Real Madryt w średnim stylu rozpoczął nowy sezon. Drużyna rozgrywająca swoje domowe mecze na Estadio Santiago Bernabeu co prawda sięgnęła po Superpuchar Europy, ale za to gorzej wygląda na ligowym podwórku. Los Blancos po czterech kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli i tracą 4 oczka do Barcelony.