Vinicius Junior to jeden z graczy, który słynie z prowokacyjnego zachowania. Ostatnio na temat tego typu ataków w rozmowie z Torcedores.com wypowiedział się Vanderlei Luxemburgo.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Były selekcjoner reprezentacji Brazylii krytycznie o Viniciusie

Vincius Junior to zawodnik, który w tym sezonie decyduje o obliczu ofensywnym Realu Madryt. Jak na razie w 17 meczach zdobył 12 bramek i zaliczył też siedem asyst. Tymczasem ostatnio na temat zawodnika kilka zdań wyraził były selekcjoner reprezentacji Brazylii.

– Myślę, że Vinicius Junior prowokuje ataki, zachowując się w sposób niedopuszczalny. Przeciwnik grzecznie oddaje mu piłkę, ten ją bierze i rzuca na ziemię. Facet ponownie odbija piłkę, rzuca ją na ziemię i zaczyna się z niej śmiać. Prowokuje – mówił Vanderlei Luxemburgo cytowany przez portal Torcedores.com.

– To jest boisko do piłki nożnej, tam mogą cię pokonać. Kiedy Vinicius zostaje zaatakowany, wstaje i atakuje przeciwnika tak, jakbyś nie mógł zostać trafiony na boisku. Złości się z powodu fauli, jakby stał się celem, ponieważ jest Afroamerykaninem. Wyobraźcie sobie, ile razy Pele był faulowany. To nie jest kościół ani teatr – uzupełnił doświadczony trener.

24-letni piłkarz broni barw Los Blancos od lipca 2018 roku. Trafił do Realu z Flamengo za 45 milionów euro. Aktualny kontrakt Viniciusa Juniora obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 200 milionów euro.

