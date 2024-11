Real Madryt i Man Utd powalczą o defensora Sportingu

Real Madryt wygląda na to, że może mieć rywala ws. pozyskania Goncalo Inacio ze Sportingu. Okazuje się, że także jeden z gigantów Premier League chce piłkarza, podaje Fichajes.net.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Goncalo Inacio na liście życzeń Realu Madryt i Manchesteru United

Real Madryt aktualnie zmaga się z ogromnymi kłopotami w defensywie. Na liście kontuzjowanych graczy znajduje się czterech obrońców, a także bramkarz. To sprawia, że władze ekipy z La Liga stają przed wyzwaniem związanym z pozyskaniem nowego defensora.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Fichajes.net podaje, że Real jest poważnie zainteresowany sfinalizowaniem transakcji z udziałem Goncalo Inacio. Kłopot w tym, że jednak nie tylko Królewscy chcą mieć zawodnika u siebie, ale też Manchester United. Ze względu na to, że Ruben Amorim bardzo dobrze zna zawodnika z pracy w Sportingu, to scenariusz z przeprowadzką piłkarza do angielskiej ekipy jest bardzo realny. Zapowiada się tym samym ciekawa rywalizacja o podpis 23-letniego gracza pod kontraktem.

Środkowy obrońca to wychowanek Almada FC, który do pierwszej drużyny Sportingu dołączył w lipcu 2020 roku. Jak na razie wystąpił w portugalskiej drużynie łącznie 187 spotkań, notując w nich 17 trafień i 12 asyst. Umowa piłkarza ze Sportingiem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast w wysokości 45 milionów euro.

Jak na razie największymi sukcesami zawodnika są dwa mistrzostwa Portugalii i dwa Puchary Portugalii. Goncalo Inacio ma też na swoim koncie występy w reprezentacji kraju. Jak na razie zaliczył 12 spotkań w drużynie narodowej, notując w nich dwa trafienia.

