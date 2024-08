Real Madryt znów zawiódł. Ancelotti wskazał główną przyczynę

Real Madryt zremisował z Las Palmas 1:1 w meczu trzeciej kolejki La Liga. Carlo Ancelotti wskazał, co jest przyczyną słabych wyników Królewskich.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Carlo Ancelotti

Real zremisował z Las Palmas. Ancelotti wskazał przyczynę

Real Madryt w pierwszych trzech kolejkach La Liga stracił już cztery punkty. Królewscy nie zachwycają stylem i mają problemy ze składną grą w ofensywie. Ponownie potwierdził to mecz z Las Palmas, w którym ekipa Carlo Ancelottiego zremisowała 1:1, a wyrównujący gol Viniciusa padł z rzutu karnego.

Na pomeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti wskazał, co szwankuje w grze Realu Madryt. Szkoleniowiec wziął odpowiedzialność na siebie i dał do zrozumienia, że ostatnie trzy mecze pokazały mu wiele rzeczy, które należy poprawić w dalszej części sezonu.

– To problem piłkarski, już mówiłem, że to wykryłem. Gra jest wolna, nie ma wiele ruchu, a piłka dociera do napastników, kiedy przeciwnik jest zamknięty. Bez piłki trudno jest nam grać zwarcie, zostawiamy dużo przestrzeni między formacjami. Problem jest dość jasny i trzeba znaleźć rozwiązanie – powiedział Ancelotti, którego cytuje serwis RealMadryt.pl.

Mallorca i Las Palmas zastosowały identyczne sposoby gry, skupiając się tylko na obronie. Real wyraźnie ma problemy z tak ustawionymi rywalami i nie potrafi kreatywnie zarządzać akcjami w ofensywie. Według wielu osób funkcjonowanie zespołu zostało zaburzone przez przyjście Kyliana Mbappe. Jednak Ancelotti zapowiedział, że od kolejnych meczów będzie bardziej klarowny w określaniu strategii meczowej. To ma pomóc Królewskim w składnym budowaniu ataków.

Czytaj dalej: Real Madryt dmucha na zimne. Wielka prośba do Mbappe