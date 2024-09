Real Madryt potwierdził złe wieści ws. Courtoisa

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Courtois

Courtois opuści przynajmniej dwa mecze Realu Madryt

Real Madryt poinformował, że Thibaut Courtois przeszedł badania po meczu z Atletico Madryt, zakończonym remisem 1:1. Już wtedy trener Carlo Ancelotti przyznał, że bramkarz odczuwał dyskomfort mięśniowy, który wymagał dalszych testów. Badania potwierdziły, że 32-letni golkiper doznał urazu mięśniowego w lewej nodze. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa w grze.

Według dotychczasowych doniesień, Courtois prawdopodobnie opuści mecze z Lille oraz Villarreal, które odbędą się przed nadchodzącą przerwą reprezentacyjną. Choć Real Madryt nie podał dokładnego terminu powrotu zawodnika, możliwe jest, że belgijski bramkarz wróci dopiero po przerwie na mecze międzynarodowe. Wiele zależy od tego, jak szybko jego organizm zareaguje na leczenie.

Nieobecność Thibauta Courtois to duży cios dla Realu Madryt. Istnieją szanse, że Belg wróci do rywalizacji by zagrać przeciwko Celcie Vigo 19 października. Do tego czasu jego miejsce w składzie najpewniej zajmie Andrij Łunin. Ukrainiec znakomicie spisywał się pod nieobecność Belga w minionej kampanii, gdy ten przez wiele miesięcy leczył poważny uraz.

Real Madryt kolejny mecz rozegra już w najbliższą środę przeciwko Lille w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Zobacz również: Upadek Manchesteru United. Media domagają się zwolnienia Ten Haga