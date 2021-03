Joan Laporta wraca na fotel prezydenta Barcelony. Priorytetem podczas pierwszych tygodni na tym stanowisku będzie przekonanie Lionela Messiego do pozostania w klubie. 58-latek jest w tej kwestii optymistą.

Laporta nie dał szans rywalom

Laporta, który był już prezydentem Barcelony w latach 2003-2010, zdecydowanie wygrał niedzielne wybory. Przy rekordowej frekwencji otrzymał ponad 50 procent wszystkich głosów, z dużą przewagą pokonał Victora Fonta i Toniego Freixę.

W głosowaniu udział wziął również kapitan zespołu Lionel Messi. Obecna umowa Argentyńczyka obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu i przekonanie go do pozostania w klubie na dłużej jest jednym z głównych zadań Laporty.

Nowy-stary prezydent Barcelony uważa jednak, że oddanie głosu przez Messiego jest wymownym znakiem. – Widok Lionela Messiego przychodzącego dzisiaj na głosowanie, widok biorącego go w tym udział, był bardzo wymowny – powiedział Laporta podczas konferencji prasowej.

– Dwadzieścia lat temu debiutował w młodzieżowej drużynie Barcelony. Widok najlepszego zawodnika na świecie, który udał się oddać głos, jest wyraźnym znakiem tego, co ciągle powtarzamy. Leo kocha Barcę – kontynuował.

– Najlepszy piłkarz na świece kocha Barcę i mam nadzieję, że to znak, że zostanie w Barcelonie, czego wszyscy chcemy – dodał Laporta.

Inna sytuacja

Messi był zdecydowany na odejście z klubu latem ubiegłego roku, ale ostatecznie do tego nie doszło. W międzyczasie z klubem pożegnał się Josep Maria Bartomeu, który w październiku ubiegłego roku podał się do dymisji. Nie jest tajemnicą, że relacje pomiędzy Argentyńczykiem a byłym już prezydentem Barcelony nie były najlepsze.

Wraz z wygraniem wyborów przez Laportę sytuacja uległa zmianie. Nie oznacza to jednak, że Messi podpisze nową umowę z klubem. Choć wydaje się to bardziej prawdopodobne niż jeszcze kilka tygodni temu, to na przeszkodzie mogą stanąć kwestie finansowe. Nie wiadomo bowiem, czy zmagająca się z poważnymi problemami Duma Katalonii będzie w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym Argentyńczyka.