Gerard Pique opublikował w czwartek oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Prezydent FC Barcelony Joan Laporta przyznał, że wspólnie z defensorem mierzyli się z tą decyzją od dłuższego czasu.

Gerard Pique rozegra w sobotę swój ostatni mecz na Camp Nou

Hiszpański defensor postanowił zakończyć piłkarską karierę

Joan Laporta przekonuje, że była to decyzja samego zawodnika

“Budżet na wynagrodzenia wymaga uregulowania”

Od początku obecnego sezonu trwała dyskusja na temat przyszłości Gerarda Pique. Jego boiskowa dyspozycja nie była już wystarczająco dobra, a błędy w meczu z Interem Mediolan przelały czarę goryczy wśród kibiców, którzy domagali się jego odejścia z FC Barcelony. Media przekonywały, że na takie rozwiązanie liczą także władze klubu, dla których problemem stała się wysokość kontraktu środkowego defensora.

W czwartek Pique opublikował w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym oznajmił, że kończy piłkarską karierę. Sobotni mecz przeciwko Almerii będzie jego ostatnim na Camp Nou.

Głos w tej sprawie zabrał prezydent “Dumy Katalonii” Joan Laporta. Przekonuje, że od dawna wspólnie z obrońcą mierzyli się z tymi myślami, choć ostateczna decyzja o odwieszeniu butów na kołku należała do samego zawodnika.

– Już od jakiegoś czasu rozważaliśmy wspólnie koniec kariery Gerarda Pique. Ostatnio ta refleksja się nasiliła. Zdecydowaliśmy, że ostateczną decyzję oddamy w ręce Pique. Podjął decyzję, którą szanujemy i podzielamy. Zrobimy to, co będzie chciał Gerard, bo uważam, że to decyzja, którą przemyślał, a jest ona trudna do podjęcia.

– Klub jest do jego dyspozycji, aby zorganizować wszelkie ceremonie, jakie towarzyszą zazwyczaj końcowi kariery postaci tak znaczącej dla Barcelony. Teraz zaczyna się klarować porozumienie co do rozwiązania umowy i muszę przyznać, że jest wielka gotowość ze strony zawodnika, aby pomóc klubowi. Pique doskonale rozumie sytuacją związaną z finansowym fair play. Budżet na wynagrodzenia wymaga uregulowania. Gerard o tym wie i jest w pełni gotowy, aby pomóc w tym klubowi – mówi Laporta.

