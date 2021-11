fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona w poniedziałek oficjalnie zaprezentowała nowego trenera

Następcą Ronalda Koeamana został Xavi Hernandez

El Chiringuito donosi, że w trakcie prezentacji nowego opiekuna Blaugrany z trybun słychać było hasły anty-PSG

Obelgi anty-PSG słyszane na Camp Nou w trakcie prezentacji Xaviego

FC Barcelona w nocy z piątku na sobotę ogłosiła, że następcą Ronalda Koemana w roli opiekuna Blaugrany zostanie Xavi Hernandez. Tymczasem w poniedziałek odbyła się oficjalna prezentacja 41-latka na stadionie Camp Nou.

Najnowsze doniesienia mediów sugerują natomiast, że kibice dali upust swoim emocjom, wykrzykując obraźliwe hasła w kierunku Paris Saint-Germain. Przedstawiciel Ligue 1 w ostatnich latach wydawało się, że miał dobre relacje z katalońskim klubem, co potwierdzała między innymi transakcja z udziałem Neymara. Swego czasu Barca próbowała też pozyskać Marco Verrattiego, ale nieskutecznie. Ostatnio na Parc des Princes zakotwiczył Lionel Messi.

Tymczasem poprzednik Joana Laporty Josep Bartomeu otwarcie mówił, że Manchester City, czy Paris Saint-Germain to państwa klubowe. Dwa tygodnie przed wyborami na prezydenta Barcelony Joan Laporta też odniósł się do sytuacji. – Uwielbiam naszą nową rywalizację. Nawet jeśli mamy dwa różne modele: jeden należy do jego zwolenników, drugi do emira, który wpłaca pieniądze na koniec sezonu – rzekł 59-latek.

Pod wodzą nowego trenera Blaugrana pierwsze spotkanie rozegra po przerwie na mecze reprezentacyjne, gdy Katalończycy zmierzą się w derbach z Espanyolem. FC Barcelona przystąpi do potyczki w roli gospodarza.

