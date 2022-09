fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dziennikarze niemal wszystkich hiszpańskich mediów zachwyceni są postawą Roberta Lewandowskiego w pierwszych meczach sezonu. Edu Aguirre, dziennikarz stacji El Chiringuito ma jednak odmienne zdanie na temat Polaka. W jego opinii przyszedł on do Barcelony jedynie dla pieniędzy.

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach zbiera niemal wyłącznie pozytywne recenzje i komentarze odnośnie do swoich występów. Polak po czterech kolejkach ma na koncie pięć trafień i razem z Iago Aspasem z Celty Vigo przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. FC Barcelona po czterech kolejkach zajmuje drugie miejsce w lidze, ustępując jedynie Realowi Madryt, który jako jedyny ma na koncie komplet punktów.

Jak się po raz kolejny okazało, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Dziennikarz stacji El Chiringuito – Edu Aguirre nie zgadza się z opiniami na temat Lewandowskiego. Zdaniem znanego ze swoich wielu kontrowersyjnych tez i nieobiektywnego podejścia do Dumy Katalonii żurnalisty, Polak przyszedł do Barcelony jedynie dla pieniędzy. Hiszpan dużo wyżej od niego ceni sobie Karima Benzemę.

Robert Lewandowski will never be able to stop scoring 😅 pic.twitter.com/apbdN65u7L — GOAL (@goal) September 3, 2022

– Sam Lewandowski nie może sprawić, by jego drużyna grała dobrze. Benzema jest do tego zdolny – stwierdził.

Opinia Edu Aguirre może szokować zwłaszcza, że Robert Lewandowski nie znajduje się w gronie najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelony. Za pierwszy sezon gry w barwach Blaugrany 34-latek ma inkasować ok. 10 milionów euro rocznie, ale jego pensja może wzrosnąć w kolejnych sezonach.

