Robert Lewandowski fantastycznie rozpoczął swoją przygodę z FC Barceloną. Po czterech ligowych spotkaniach ma na swoim koncie już pięć bramek, przez co wymieniany jest w ścisłym gronie faworytów do korony króla strzelców. Pod wrażeniem umiejętności Polaka jest Carles Puyol.

Robert Lewandowski przez wiele lat święcił triumfy w Bundeslidze, ale tego lata zdecydował się na poważną zmianę. Po długiej i intensywnej sadze transferowej udało mu się sfinalizować przenosiny do FC Barcelony, gdzie na nowo musiał zdobywać sympatię kibiców.

Na ten moment idzie mu wyśmienicie. Po czterech ligowych kolejkach może pochwalić się zdobyczą w postaci pięciu bramek, przez co wymieniany jest w ścisłym gronie faworytów do korony króla strzelców. Za jego największego rywala uznawany jest napastnik Realu Madryt Karim Benzema, który w obecnym sezonie trafiał do siatki trzykrotnie.

Media po każdej kolejce zachwycają się świetnym wejściem reprezentanta Polski do nowego zespołu. Zachwytów pod jego adresem nie krył także legendarny defensor “Dumy Katalonii” Carles Puyol, który przyznał, że ten powinien wreszcie zdobyć wymarzoną Złotą Piłkę.

Lewandowski? Jest jednym z najlepszych napastników na świecie i to nie tylko ze względu bramki, które zdobywa. Mam nadzieję, że zdobędzie Złotą Piłkę, ponieważ zasługuje na to za to, co pokazał w ostatnich latach – uważa Puyol.

Emerytowany piłkarz ocenił także rywalizację FC Barcelony i Realu Madryt. Uważa, że do samego końca będzie ona zacięta, a o tytule mistrzowskim zadecydują najdrobniejsze wpadki.

Real Madryt i FC Barcelona będą walczyć o mistrzostwo Hiszpanii do samego końca sezonu. Pamiętam, że czasem rywalizacja toczyła się na pułapie 90 punktów. To będzie jeden z takich sezonów – dodał był kapitan Blaugrany.

