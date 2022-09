Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Gavi

Powinniśmy zacząć się już przyzwyczajać do tego, że niemal po każdym meczu FC Barcelony bohaterem okładek prasy hiszpańskiej jest nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Polak w spotkaniu z Elche zanotował kolejne dwa trafienia, a Barca wygrała pewnie 3:0.

FC Barcelona wygrała w sobotę 3:0 z Elche, a dubletem popisał się Robert Lewandowski

Polak został wybrany po raz kolejny MVP meczu

34-latek znów jest bohaterem okładek hiszpańskiej prasy

Robert Lewandowski liderem FC Barcelony – pięknie to brzmi

Po raz pierwszy w tym sezonie w spotkaniu z Elche Xavi zdecydował się wystawić na boisku jednocześnie Memphisa Depaya i Roberta Lewandowskiego. Okazało się to pomysłem trafionym. Holender do siatki trafił raz, Lewy dołożył dwa trafienia, a FC Barcelona wygrała pewnie 3:0. W dużym stopniu zadanie to ułatwił jej sam rywal, który już od 13 minuty grał w osłabieniu po tym jak czerwoną kartkę za faul na Polaku otrzymał Gonzalo Verdu.

Nie powinno zatem dziwić, że po raz kolejny już w tym sezonie bohaterem pierwszych stron gazet w Hiszpanii został Lewandowski. Dziennikarze zachwycają się grą Polaka, który określany jest już mianem lidera Blaugrany. Tak też swoje wydanie zatytułowało Mundo Deportivo.

34-latek znalazł się również na okładkach Sportu oraz L’Esportiu. Dziennikarze wskazują go jako głównego autora kolejnego zwycięstwa, dzięki któremu Blaugrana po raz pierwszy od dłuższego czasu objęła fotel lidera La Liga. Duma Katalonii czeka teraz, jakim rezultatem zakończą się niedzielne derby Madrytu, w których to Atletico będzie podejmowało na swoim stadionie Real Madryt.