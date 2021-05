Podział punktów na start ostatniej kolejki La Liga

W pierwszym meczu ostatniej kolejki La Liga Levante zremisowało z Cadiz 2:2 (1:2). Podział punktów nie przysłużył się żadnej drużynie, ponieważ ani gospodarze ani goście nie poprawili swojej pozycji w tabeli. Bramki zdobywali Roger, Negredo, Akapo oraz Melero.

W pierwszej połowie dominującą stroną byli gospodarze. Levante już praktycznie na samym początku pokazało swoją wyższość. W ósmej minucie wynik meczu otworzył Marti Roger. Długie podanie otrzymał wówczas Duarte. Kostarykanin wbiegł z futbolówką w pole karne i będąc przy linii końcowej boiska zagrał do wspomnianego już Hiszpana, który z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce.

Chwilę później dosyć niespodziewanie wyrównali piłkarze Cadiz. W 14. minucie Isaac Carcelen w ostatniej chwili wrzucił piłkę w pole karne, a tam dobrą główką popisał się Negredo. Po analizie VAR arbiter stwierdził, że futbolówka nie wyszła poza boisko i nie anulował bramki.

Levante mimo dobrej gry straciło gola, ale nie był to koniec złych informacji. W 32. minucie piłkę z bramki musiał drugi raz wyciągać Cardenas. Cadiz przeprowadziło wtedy błyskawiczną kontrę. Do podania Perei dobiegł Akapo, który znalazł się w sytuacji sam na sam. Piłkarz z Gwinei Równikowej oddał mocny strzał i dał swojej drużynie prowadzenie. Gospodarze jeszcze przed przerwą próbowali odpowiedzieć na to trafienie, ale strzał Alcona zatrzymał David Gil.

Po przerwie przewaga Levante była jeszcze bardziej widoczna. Nacisk ze strony gospodarzy poskutkował w 58. minucie. W bardzo dobrej sytuacji po zagraniu Rogera znalazł się Melero i piłka została umieszczona w siatce. Gospodarze próbowali zadać kolejny cios, ale doskwierała im straszna nieskuteczność, dlatego strzały nie leciały nawet w światło bramki. Końcowy wynik to 2:2.