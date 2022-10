Real umacnia się w fotelu lidera, Sociedad udowadnia wysoką formę, wpadka Betisu

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt pewnie pokonał Elche 3:0 i umocnił się w fotelu lidera. Dobrą formę w obecnym sezonie potwierdził też Real Sociedad, który skromnie pokonał Mallorkę 1:0. Trzy punkty do ligowej tabeli dołożył też Valladolid po wygranej z Celtą Vigo. Zawiódł natomiast Betis, który tylko bezbramkowo zremisował z Cadiz.

Pewna wygrana Realu Madryt

Real Sociedad trzeci w tabeli La Liga

Wpadka Betisu w meczu z przedostatnim w tabeli Cadiz

Real udowadnia swoją dominację w La Liga

Bardzo dużo emocji dostarczył mecz Valladolid z Celtą Vigo. Przed przerwą kibice obejrzeli dwa gole, a piłkarze obu drużyn do szatni schodzili przy remisie 1:1. Po przerwie gospodarze przycisnęli rywala i zdobyli kolejne trzy bramki pewnie pokonując Celtę Vigo 4:1. Wynik mógł być znacznie wyższy, ale oba zespoły zmarnowały po jednym rzucie karnym.

Do sporej niespodzianki doszło natomiast w Cadiz. Piąty w tabeli Betis nie popisał się w starciu z przedostatnią drużyną tabeli tego sezonu. Spotkanie mimo sporej przewagi optycznej ekipy z Sevilli nie owocowało w zbyt wiele okazji bramkowych i ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. Ponadto goście kończyli to starcie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Canalesa.

W kolejnym spotkaniu świetnie spisujący się w tych rozgrywkach Real Sociedad mierzył się z Mallorką. Gospodarze już w 4. minucie spotkania objęli prowadzenie po uderzeniu Merino. Mecz nie należał do najbardziej emocjonujących, jednak obie drużyny stworzyły kilka dogodnych sytuacji do zmiany wyniku. Po zmianie stron bliski wyrównania był Ndiaye, ale po interwencji VAR-u jego trafienie zostało anulowane.

W ostatnim środowym meczu 10. kolejki La Liga Elche podejmowało Real Madryt. Królewscy po wygraniu z Barceloną w miniony weekend przystępowali do tego spotkaniu jako lider rozgrywek. Zespół z Madrytu był zdecydowanym faworytem, co udowadniał już od pierwszych minut. Do przerwy podopieczni Ancelottiego skromnie prowadzili 1:0 po golu Valverde, ale po po przerwie kolejne dwie bramki dołożyli Benzema oraz Ansensio. Real mógł ten mecz wygrać większą przewagą bramkową. Goście zdobyli jeszcze trzy gole w tym pojedynku, ale za każdym razem trafienia były anulowane przez VAR ze względu na spalony.

Wynik 10. kolejki La Liga

Cadiz – Betis 0:0 (0:0)

Valladolid – Celta Vigo 4:1 (1:1)

32′ Mesa, 62′ Fernandez, 74′, 79′ Leon – 43′ Rodriguez

Real Sociedad – Mallorca 1:0 (1:0)

4′ Merino

Elche – Real Madryt 3:0 (0:1)

11′ Valverde, 75′ Benzema, 89′ Asensio