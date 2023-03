fot. PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique

Gerard Pique postanowił wyrazić kilka słów w sprawie oskarżeń dotyczących Dani Alvesa

Piłkarz nie chciał stawiać jednoznacznego stanowiska

Hiszpan jednocześnie apelował, aby wsłuchać się w wyjaśnienia Brazylijczyka

Pique wypowiedział się w sprawie Dani Alvesa

Daniel Alves aktualnie przebywa w areszcie, co jest związane z zarzutami dotyczącymi zgwałcenia dziewczyny w nocnym klubie. Brazylijczykowi grozi 12-lat więzienia. Głos w sprawie zabrał Gerard Pique.

– To trudna sprawa, znam ją i szanuję. Dla jego bliski cała historia jest bardzo zagmatwana – mówił Hiszpan w rozmowie z RAC1.

– Chcę, aby sprawiedliwość spełniała swoje zadanie. Dopóki nie zostanie nam powiedziane, że jest winny, musimy czekać – kontynuował Pique.

– Bardzo łatwo powiedzieć, że jest winny, ale ja chcę poczekać na werdykt sędziego. Trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia oskarżony. Jednocześnie trzeba pomóc ofierze. To wszystko jest bardzo zagmatwane – dodał były reprezentant Hiszpanii.

