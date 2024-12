Album / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena i Wojciech Szczęsny

Inaki Pena pozostanie podstawowym bramkarzem Barcelony

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony na początku października, ale nie zdążył jeszcze zadebiutować między słupkami zespołu Dumy Katalonii. Klub z Camp Nou sprowadził byłego reprezentanta Polski, gdyż bardzo poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Wydawało się, że nasz rodak szybko wygryzie ze składu Inakiego Penę. Nic bardziej mylnego – wychowanek Blaugrany wciąż jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii” [WIDEO]

25-letni bramkarz zanotował kilka znakomitych występów, imponując m.in. w El Clasico, lecz w ostatnim czasie popełnił kilka błędów. Dlatego spekulowano, że może dojść do roszady między słupkami katalońskiej ekipy. Jednak to się nie stanie, co można wywnioskować z najnowszych wypowiedzi Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec ma pełne zaufanie do Inakiego Peni, który pozostanie numerem jeden w hiszpańskiej drużynie.

– Wojciech Szczęsny bez wątpienia świetnie radzi sobie na treningach, ale nie mam w planach zmiany bramkarza. Inaki Pena jest naszym podstawowym golkiperem – powiedział Hansi Flick na dzisiejszej konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano. FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Mallorką w najbliższym spotkaniu ligowym. Mecz w ramach 19. kolejki La Ligi odbędzie się już jutro (wtorek, 3 grudnia) o godzinie 19:00.

Wojciech Szczęsny w nowych barwach może zadebiutować w Pucharze Króla albo Superpucharze Hiszpanii. Pojedynki w tych rozgrywkach odbędą się w styczniu.