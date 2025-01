Pedri reaguje na zaskakujące plotki. “Nie wiem, kto to wymyślił”

rosdemora / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri dementuje sensacyjne doniesienia

Już w niedzielę dojdzie do kolejnego El Clasico. W finale Superpucharu Hiszpanii czeka nas pojedynek Real Madryt – FC Barcelona. Rywalem Królewskich w półfinale była Mallorca, natomiast Blaugrana pokonała Athletic Bilbao. Starcie na King Abdullah Sport City poprowadzi sędzia Jesus Gil Manzano.

Na konferencji prasowej był obecny Pedri. Pomocnik Dumy Katalonii został zapytany o pogłoski dotyczące swojej osoby. Hiszpańskie media sugerowały, że jeżeli Dani Olmo i Pau Victor nie zostaną zarejestrowani, reprezentanci Hiszpanii, którzy występują w Barcy, zrezygnują z gry w kadrze .

– To fałszywe wiadomości. Jako piłkarze zawsze uważamy za zaszczyt występować w reprezentacji Hiszpanii. Nie wiem, kto to wymyślił, ale mam nadzieję, że nikt w to nie uwierzył – stwierdził 22-latek.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Pedri wypowiedział się także w kwestii sytuacji dotyczącej wspomnianych wyżej piłkarzy. – Dla nas to bardzo dobra wiadomość. Myślę, że sytuacja, w której się znaleźli, była bardzo trudna, trudno jest wiedzieć, że nie możesz grać. Próbowałem pocieszyć Daniego Olmo, zwłaszcza że siedział ze mną przy stole w jadalni – dodał 30-krotny reprezentant kraju.

Dani Olmo i Pau Victor będą mogli wystąpić w w niedzielnym spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii., które rozpocznie się o 21.00