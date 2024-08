Olmo przejmie legendarny numer w Barcelonie?

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo może otrzymać legendarną “dziesiątkę” w Barcelonie

FC Barcelona jest na dobrej drodze do pozyskania hiszpańskiego pomocnika Daniego Olmo. Zgodnie z doniesieniami, Katalończycy osiągnęli porozumienie w sprawie transferu, a zawodnik wkrótce przejdzie testy medyczne. Klub planuje oficjalnie zaprezentować Hiszpana podczas meczu o Puchar Joana Gampera przeciwko AS Monaco 12 sierpnia. Zanim jednak do tego dojdzie, Blaugrana musi zdecydować, jaki numer na koszulce będzie nosił Olmo w nadchodzącym sezonie.

Ciekawym scenariuszem może być sytuacja, w której Dani Olmo przejmie legendarny numer dziesięć. To od lat symbol największych gwiazd klubu. Numer ten obecnie należy do Ansu Fatiego, jednak ze względu na kolejną kontuzję i niepewną przyszłość w Barcelonie, Fati może opuścić Camp Nou. Jeśli Fati rzeczywiście odejdzie, Olmo mógłby przejąć numer dziesięć. Wcześniej tego lata pojawiły się informacje, że Barcelona chce maksymalnie wykorzystać potencjał marketingowy, przypisując nowy numer dziesięć odpowiedniemu piłkarzowi.

Dani Olmo wydaje się idealnym kandydatem do noszenia tej prestiżowej koszulki. Ma bogate doświadczenie i udowodnił swoje umiejętności na najwyższym poziomie, co sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby ugiął się pod presją, jak to miało miejsce w przypadku Fatiego. Ma za sobą znakomite Euro 2024 i status gwiazdy.

