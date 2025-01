Olmo kontuzjowany. Nieoczekiwany powód problemów gwiazdy Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Problemy licencyjne wywarły ogromny wpływ na Olmo

Dani Olmo przeżywa ciężki okres w swojej karierze. Według źródeł bliskich zawodnikowi, stres związany z problemami dotyczącymi uzyskania licencji na grę w Barcelonie wpłynął na jego stan fizyczny, prowadząc do przeciążenia mięśni. Chociaż sytuacja nie jest klasyfikowana jako poważna kontuzja, Duma Katalonii opublikowała komunikat, aby uniknąć spekulacji.

Piłkarz, choć starał się zachować profesjonalizm, odczuł skutki emocjonalne ostatnich wydarzeń. W treningach często wyglądał na przygnębionego, co zauważyło jego otoczenie. Olmo zdaje sobie sprawę, jak ważna jest jego rola w drużynie, ale podjął rozsądną decyzję, rezygnując z gry w Lizbonie, aby nie ryzykować poważniejszej kontuzji, twierdzi “Sport”.

Po meczu z Getafe, mimo braku wyraźnego urazu podczas spotkania, Olmo odczuwał napięcie w mięśniach, które następnego dnia zostało zdiagnozowane jako przeciążenie. Jego relacje z trenerem Hansim Flickiem pozostają jednak bardzo dobre. Przed meczem z Atletico Niemiec szczerze przyznał, że Olmo nie jest w swojej najlepszej formie i nie zagra od pierwszej minuty. Jednocześnie trener podkreślił, jak bardzo potrzebuje go w drużynie, aby ta mogła osiągnąć najwyższe cele.

FC Barcelona może być już pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, jednak wtorkowy mecz z Benfiką Lizbona to doskonała okazja, by odbudować się po trudnym remisie z Getafe. Jednak podopieczni Flicka staną naprzeciw rywala, który bardzo potrzebuje punktów w tabeli Champions League, co zapowiada ciekawe widowisko.