Ronald Araujo w trakcie wtorkowego meczu ligi hiszpańskiej zderzył się z kolegą z zespołu Gavim głowami. O ile Hiszpan dokończył zawody, to Urugwajczyk nie tylko był zmuszony opuścić plac gry po przerażającym zdarzeniu, ale musiał się też udać do szpitala.

Ronald Araujo we wtorek w meczu z Celtą Vigo zderzył się z Gavim głowami

Urugwajczyk spędził noc w szpitalu pod opieką lekarzy

W środę zawodnik został wypisany do domu

Araujo ze wstrząśnieniem mózgu

Ronald Araujo to w tej kampanii kluczowa postać defensywy FC Barcelony. 23-latek wystąpił łącznie w 42 meczach, notując w nich cztery asysty. We wtorek wieczorem rozegrał kolejne ligowe spotkanie w tym sezonie w boju przeciwko Celcie Vigo. Urugwajczyk grał do 68 minuty.

Araujo nie mógł dokończyć zawodów z powodu wstrząśnienia mózgu po zderzeniu głowami z Gavim. Informacje w tej sprawie przekazał klub z Camp Nou we wtorek wieczorem. Tymczasem w środę światło dzienne ujrzała wiadomość, że zawodnik został już wypisany ze szpitala, gdzie przebywał na obserwacji.

Reprezentant Urugwaju spędził noc pod nadzorem lekarzy. Przeszedł dodatkowe badania, po których uznano, że nie nie jest potrzebna dalsza hospitalizacja. Tym samym dzisiaj zawodnik wrócił do domu.

Araujo ma kontrakt ważny z Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Nową umowę z Katalończykami piłkarz parafował pod koniec kwietnia. Rynkowa wartość Urugwajczyka to 40 milionów euro.

