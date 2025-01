BSR Agency / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Neymar i Deco

Neymar znowu zagra w Barcelonie? Deco odpowiada

FC Barcelona i Neymar rozstali się w lecie 2017 roku. Reprezentant Brazylii za 222 miliony euro przeniósł się do Paris Saint-Germain. W Paryżu spędził sześć lat i zanotował 173 spotkania. Następnym przystankiem w karierze wychowanka Santosu była Arabia Saudyjska. Napastnik kosztował Al-Hilal 90 milionów. W nowym klubie 32-latek rozegrał tylko siedem meczów.

W październiku 2023 roku Neymar doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie i od momentu powrotu do gry udało mu się zaliczyć zaledwie dwa pojedynki. Brazylijczyk nie został zgłoszony do do Saudi Pro League, co jest właściwie równoznaczne z transferem. Były gwiazdor Barcelony ma trafić do Santosu. Jednak czy istnieją szanse na powrót do stolicy Katalonii?

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

– Powrót Neymara do Barçy zawsze był odległą możliwością. Od czasu jego wyjazdu do Arabii Saudyjskiej zrozumieliśmy, że jest on drogim zawodnikiem z dużymi wymaganiami ekonomicznymi, zwłaszcza pod względem zasad finansowego „fair play” La Liga” – wyjaśnił Deco wywiadzie dla TNT Sports Brazil.

– W najlepszym wydaniu Neymar jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wciąż nim jest i zawsze będzie. Jest mile widziany w każdym klubie na świecie. Nie można wykluczyć tego, że zagra w Barcelonie, ale już teraz widzę jego powrót do Brazylii – dodał dyrektor sportowy Blaugrany, tym samym właściwie ucinając trwające spekulacje.