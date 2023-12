IMAGO / NurPhoto/ Jose Breton Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres zamienił Manchester City na Barcelonę w zimie 2022 roku

23-latek jest związany długim kontraktem z Blaugraną, ale ma rozważać odejście

Dziennik Diario AS podaje dwa powody, które mogą wpłynąć na decyzję napastnika

Barcelona. Ferran Torres rozważa odejście z klubu

FC Barcelona sprowadziła Ferrana Torresa w styczniu 2022 roku. Duma Katalonii zapłaciła za niego Manchesterowi City 55 milionów euro, a Hiszpan podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Czy zdoła go wypełnić? Coraz więcej mówi się o tym, że przyszłość 23-latka jest poza ekipą Blaugrany.

Diario AS przekonuje, że wychowanek Valencii rozważa zakończenie swojej przygody w FCB. Co ma go do tego skłaniać? Dziennik podaje dwa powody. Po pierwsze, przedstawiciele zawodnika mają nie mieć dobrych relacji ze sztabem szkoleniowym. Po drugie, już w zimie ekipę Xaviego zasili Victor Roque i tym samym liczba oczekiwanych minut gry byłego piłkarza City może znacząco się zmniejszyć.

W tym sezonie Ferran Torres zaliczył 19 spotkań, strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Ostatni pełny mecz w La Liga rozegrał 22 października.