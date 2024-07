Mourinho bije się w pierś. Nie docenił gwiazdy Realu Madryt

Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chwali reprezentację Hiszpanii po Euro 2024

Kadencja Jose Mourinho w Realu Madryt od 2010 do 2013 roku była pełna zarówno sukcesów, jak i kontrowersji. Trener z Portugalii, znany ze swojego charakterystycznego stylu i podejścia do gry, wprowadził do zespołu wiele młodych talentów, w tym Alvaro Moratę i Daniego Carvajala. Ten drugi nie zdobył jednak uznania w oczach “The Special One”, co poskutkowało transferem do Bayeru Leverkusen.

Ostatnio, na swoim Instagramie, Jose Mourinho przyznał, że popełnił błąd, nie doceniając talentu Carvajala. – Nacho Fernandez, kapitan i mistrz Ligi Mistrzów 2024. Alvaro Morata, kapitan i mistrz Europy. Gratulacje dla nich i dla trenera, który dał im szansę, gdy byli jeszcze dzieciakami w akademii – napisał Mourinho, po czym dodał: – Ten sam trener, który nie zrozumiał, że Dani Carvajal był kolejnym talentem. Gratulacje dla De La Fuente za niesamowitą pracę. Najlepsza drużyna wygrała.

Post Mourinho pojawił się tuż po tym, jak Hiszpania zdobyła mistrzostwo Europy, z czterema wychowankami Realu Madryt – Nacho, Moratą, Joselu i Carvajalem – odgrywającymi kluczowe role. Choć Mourinho nie dostrzegł talentu Carvajala, miał ogromny wpływ na rozwój innych gwiazd Realu, takich jak Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil i Angel Di Maria. Obecnie Portugalczyk prowadzi Fenerbahce, w którym występuje Sebastian Szymański.

Zobacz również: FC Barcelona skorzysta na odejściu Gundogana. Możliwy wielki transfer