Alvaro Morata nie należy do zawodników, którzy spędzają po kilka lat w jednym klubie. Podczas swojej kariery miał możliwość gry w najlepszych ligach oraz kilku topowych zespołach. Choć na początku przygody z futbolem był związany z Realem Madryt, którego jest wychowankiem, to aktualnie reprezentuje barwy odwiecznego rywala Królewskich, czyli Atletico Madryt. Jednak wszystko wskazuje na to, że przygoda napastnika z Los Colchoneros powoli dobiega końca.

Reprezentant Hiszpanii podczas wywiadu z portalem El Larguero odniósł się do pytań odnośnie swojej przyszłość. Morata stanowczo zaznaczył, że w obliczu informacji o chęci pozyskania nowych napastników przez Atletico, nie może myśleć o dalszej grze w zespole Diego Simeone.

– Widzę, co piszą media, a dyrektorzy wiedzą, o czym mówię, więc powiem wprost. Nie rozmawiałem z nikim, ale jeśli widzę, że Atletico chce pozyskać ośmiu nowych napastników, to odnoszę wrażenie, że nie jestem priorytetem dla klubu – powiedział Alvaro Morata w rozmowie z portalem El Larguero.

– Mam 31 lat, w październiku skończę 32, więc nie mogę zostać w Atletico, jeśli nie będę regularnie grał – dodał stanowczo napastnik.

Alvaro Morata w barwach Atletico Madryt występuje od 2022 roku, gdy wrócił do klubu po dwuletnim wypożyczeniu z Juventusu. Wcześniej w koszulce Los Colchoneros grał w latach 2019-2020. W poprzednim sezonie zdobył 21 bramek i zaliczył 5 asyst w 48 spotkaniach. Umowa zawodnika z klubem ze stolicy Hiszpanii obowiązuje do czerwca 2026 roku.