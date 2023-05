PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt czeka finał Pucharu Króla

Carlo Ancelotti wyznał, że jest szansa na występ Modricia i Alaby w meczu z Osasuną

Finał pucharu odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 maja, w Sewilli

“Mamy dobre wieści w sprawie Modricia”

Real Madryt wchodzi w ulubiony moment sezonu. Co prawda Królewscy mają już tylko iluzoryczne szanse na przerwanie mistrzowskiego marszu Barcelony, ale wciąż walczą o dwa pozostałe trofea. W najbliższą sobotę czeka ich finał Pucharu Króla. Fani zadawali sobie pytania na temat powrotu do zdrowia dwóch istotnych zawodników: Luki Modricia oraz Davida Alaby. Obaj walczą z czasem, by wrócić na mecz, który odbędzie się na Estadio de la Cartuja w Sewilli. Austriak leczy kontuzję od dłuższego czasu, ale Chorwat doznał urazu w ubiegły wtorek. Wydawało się, że trudno będzie mu dojść do zdrowia na finał, ale Carlo Ancelotti uspokoił kibiców.

– Mamy dobre wieści w sprawie Modricia. Istnieje możliwość, że będzie gotowy na sobotni mecz. Z Ederem Militao wszystko w porządku, miał problemy prywatne, ale wrócił na trening. Jutro [w starciu ligowym z Realem Sociedad – przyp. PP] zagra w wyjściowym składzie. Alaba nie będzie wtedy dostępny, ale – podobnie, jak Modrić – być może wróci na finał – powiedział włoski trener.

Zanim jednak Królewscy skupią się na meczu o tytuł, muszą zagrać z bardzo niewygodnym rywalem w ramach La Ligi. Mecz z Realem Sociedad rozpocznie się już we wtorek o godzinie 22:00.

